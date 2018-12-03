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Более 920 тыс. человек в Китае испытали шанс поступить на госслужбу

Общество

В 2018 году Лишь 28 тыс. абитуриентов и 920 тыс. получат работу госслужащих в Китае

Пекин, 3 декабря 2018, 06:09 — REGNUM  В общей сложности 920 тыс. человек приняли участие в государственном экзамене для поступления на государственную службу, который прошел 2 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Экзамен считается одним из самых репрезентативных тестов в Китае, и лишь один из 63 кандидатов получит правительственную работу по его прохождению в 2018 году. В нынешнем году государство проводит более скромный набор новых кадров по меньшему числу вакансий на госслужащих, чем в 2017 году — лишь 28 тыс.

Вдобавок ко всему, те, кто успешно пройдут экзамен и будут приняты на работу в сферу финансов, общественной безопасности, внешних связей и прочих сферах, также должны будут дополнительно пройти тесты на владение навыками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году робот успешно сдал национальный экзамен по медицинскому делу, набрав 456 баллов из требуемых 360 для получения лицензии врача.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР робот успешно сдал национальный экзамен по медицинскому делу

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Политика Китая
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