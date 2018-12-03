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Код «жёлтый»: север, восток и юг Китая окутает густой туман

Общество

Начиная с 3 декабря смог окутает некоторые районы провинций Шаньдун, Хэань, Цзянсу, Чжэцзян, Хунань и Фуцзянь

Пекин, 3 декабря 2018, 05:57 — REGNUM  Национальный метеоцентр Китая продлил «желтый» уровень угрозы в связи с мощным туманом, окупавшим обширные районы в центральном, южном и восточном Китае, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Начиная с 3 декабря туман окутает некоторые районы провинций Шаньдун, Хэань, Цзянсу, Чжэцзян, Хунань и Фуцзянь, в связи с чем видимость может упасть до менее, чем 200 метров. Центр также предупреждает водителей предпринять все возможные меры предосторожности.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения погодной опасности, где «красный» символизирует самый высокий уровень опасности, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере снижения уровня угрозы.

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