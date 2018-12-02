В сети появились подробности об игре MechWarrior 5 Mercenaries

Ванкувер, Канада, , 20:16 — REGNUM В сети появилась новая информация об игре MechWarrior 5 Mercenaries, также разработчик Piranha Games опубликовала трейлер будущей игры. Видео было выложено 1 декабря на YouTube-канале компании.

Релиз пятой части MechWarrior Mercenaries, которая была анонсирована на выставке Mech_Con 2018, состоится 10 сентября 2010 года. Стоит отметить, что в отличие от MechWarrior Online, который построен на базе «движка» (базовая программа игры) CryEngine 3, в основу MechWarrior 5 Mercenaries ляжет Unreal Engine 4. Игра получит кооперативный режим и одиночную кампанию.

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Напомним, в серии видеоигр MechWarrior, являющейся частью вселенной BattleTech, геймерам предлагается управлять огромными боевыми роботами. Самая первая игра MechWarrior вышла в 1989 году, её разработала компания Dynamix.

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