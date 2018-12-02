Разработчик игр серии Borderlands сделал ряд cтранных публикаций в Twitter

Фриско, США, , 19:35 — REGNUM Глава компании Gearbox Software Рэнди Питчфорд разместил на своей странице в Twitter ряд публикаций, в которых он постоянно упоминал цифру 3. Об этом 1 декабря сообщил портал DualShockers.

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1068168554212667392

Фанаты серии Borderlands начали высказывать в комментариях различные догадки. Некоторые из них предположили: Питчфорд усиленно намекал на то, что Gearbox Software начала работу над третьей частью популярного шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия).

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1068531950951038976

В последней публикации геймдизайнер пошутил, что обычно он находится в туалете, когда строчит посты в Twitter и добавил, что если он много пишет в соцсети, это может означать, что у него «один из тех дней». Издание отметило: таким образом, существует небольшая вероятность, что болтовня разработчика может не означать вообще ничего.

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Напомним, пока что Gearbox Software не делала никаких официальных заявлений о судьбе Borderlands 3. Оригинальная игра вышла в 2009 году, особенностью серии является наличие системы генерации снаряжения, которая способна выдать более 17,75 млн вариантов оружия и около 50 тыс. вариантов экипировки.

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