В Екатеринбурге дворец культуры «Химмаш» передумали сносить

Екатеринбург, , 19:23 — REGNUM В Екатеринбурге дворец культуры «Химмаш» не будут сносить. Под строительство жилых домов предоставят другой участок земли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

29 ноября глава города Александр Высокинский встретился с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Валерием Савельевым, который является основателем инвестиционной компании AVS Group. Во время беседы и была достигнута договорённость о совместных усилиях по сохранению ДК «Химмаш».

Отметим, вопрос о судьбе дворца культуры был поднят 30 ноября на личном приёме граждан, который провёл председатель городской думы Игорь Володин. К нему за помощью обратились защитники «Химмаша».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, построенное в 1965 году здание оказалось под угрозой. Оно с начала 2000-х годов находится во владении инвестиционной компании AVS Group и со временем сильно обветшало. В начале 2018 года стало известно о планах построить на месте дворца жилой квартал и офисные помещения.

Местные жители выступили против такого расклада. Не устроили их и обещания компании передать часть построенных помещений под нужды коллективов дворца культуры. В июне стало известно о том, что ДК «Химмаш» сохранят. Однако в ноябре стало известно о том, что от коллективов требуют выехать до конца года. В самой компании тогда заявили, что не планируют сносить здание.

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