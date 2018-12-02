Дискеты с исходным кодом эротических квестов про Ларри выставили на продажу

Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Геймдизайнер и программист Эл Лоу продает на онлайн-аукционе eBay исходные коды и материалы от эротических квестов серии Leisure Suit Larry за $7,5 тыс., которые находятся на старых дискетах. Об этом 1 декабря сообщил портал Polygon.

«Когда я закончил создание Larry 2, я подумал, что стоит сделать полный архив всего, что требуется для воссоздания игры. Поэтому я скопировал исходный код, текст, анимацию, фоны, музыку и звуковые эффекты… Все, что мог на эти дискеты», — сказал Лоу, добавив, что впоследствии он упаковал их в коробку, которая хранилась в ящике на протяжении 30 лет.

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Напомним, Leisure Suit Larry — это серия приключенческих игр с элементами эротики, которую компания Sierra On-Line выпускала с 1987 года. Главным героем игр являлся лысоватый неудачник по имени Ларри, занимающийся соблазнением привлекательных женщин.

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