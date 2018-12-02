В соцсетях обсуждают факт 6 млн проданных карт в игре Artifact от Valve

Белвью, США, , 18:28 — REGNUM Компания Valve объявила о том, что в игре Artifact с момента её релиза количество проданных карт преодолело отметку в 6 млн. Информация об этом была опубликована 1 декабря на официальной Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/PlayArtifact/status/1068959077990981632

В комментариях под публикацией некоторые пользователи соцсети начали писать о том, что Valve уже заработала весьма немалое количество денег и заработает ещё больше. Часть из них стала намекать на то, что все люди, купившие эти карты, являются весьма наивными обладателями «лишних денег».

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Напомним, проект карточной онлайн-игры Artifact ещё на стадии бета-тестирования подвергся критике со стороны геймеров из-за своей «жадной» экономической модели, которая предполагала приобретение всех карт за реальные деньги. Критика не утихла даже после того, как разработчик внес изменения в эту модель. По некоторым оценкам, для того, чтобы на начальном этапе игры стать обладателем полного комплекта карт, геймерам придется выложить от $200 до $300.

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