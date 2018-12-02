Ubisoft показала свою решимость в борьбе за качество мультиплеера в играх

Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Ubisoft Entertainment всерьёз озаботилась решением проблем своих игр, связанных с работой мультиплеера. Стало известно, что она купила компанию i3D.net. Об этом 1 декабря сообщил портал Gamers Classified.

i3D известна на рынке как один из ведущих продавцов хостинга и серверных мощностей для разработчиков и издателей компьютерных игр. Штаб-квартира компании расположена в Роттердаме (Нидерланды). Генеральный директор i3D.net Стивен Костер отметил, что благодаря сделке с Ubisoft его компания получит возможность значительно увеличить глобальный охват. При этом он подчеркнул, что i3D.net продолжит функционировать как независимый хостинг-провайдер.

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Напомним, компанию Ubisoft геймеры хорошо знают по таким франшизам, как Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six, Tom Clancy's Ghost Recon и Assassin's Creed.

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