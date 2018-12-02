Обрушение на челябинском комбинате: пострадавший рабочий пришёл в себя

Магнитогорск, Челябинская область, , 15:46 — REGNUM Пострадавший при аварии на Магнитогорском металлургическом комбинате рабочий пришёл себя, но пока находится в реанимации. Об этом на странице комбината в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его супруга.

Женщина добавила, что будет добиваться наказания тех, по чьей вине произошло ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 1 декабря на здании сероулавливающей установки рухнул углепластиковый короб. В этот момент двое рабочих очищали его от наледи. Рабочие упали с высоты примерно 25 метров.

Один из упавших погиб на месте. Второй был госпитализирован.

Органы СКР начали проверку по факту ЧП.

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