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Обрушение на челябинском комбинате: пострадавший рабочий пришёл в себя

Общество

Авария произошла 1 декабря

Магнитогорск, Челябинская область, 2 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Пострадавший при аварии на Магнитогорском металлургическом комбинате рабочий пришёл себя, но пока находится в реанимации. Об этом на странице комбината в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его супруга.

Женщина добавила, что будет добиваться наказания тех, по чьей вине произошло ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 1 декабря на здании сероулавливающей установки рухнул углепластиковый короб. В этот момент двое рабочих очищали его от наледи. Рабочие упали с высоты примерно 25 метров.

Один из упавших погиб на месте. Второй был госпитализирован.

Органы СКР начали проверку по факту ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области на территории комбината погиб рабочий

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Обрушения зданий
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