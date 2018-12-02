В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик

Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга. Об этом 2 декабря в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что с наступлением морозов в Санкт-Петербурге басейн, в котором проживает Крошик, покрылся льдом. Сам нерпёнок по этому поводу не беспокоился, заранее проделав маленькое отверстие в ледяной броне для дыхания.

Забеспокоились зоологи, называющие Крошика «ленивым другом». Ситуаця их не устраивала, потому что люди боялись того, что при дальнейшем понижении температуры воздуха «окошко для дыхания», проделанное нерпёнком, может затянуться льдом и Крошик погибнет от недостатка воздуха.

Поэтому зоологи с помощью кувалды очистили бассейн ото льда и установили дежурство по дальнейшему раскалываню льда.

Напомним, что детёныш балтийской нерпы был найден в марте 2016 года у посёлка Свирица в Ленинградской области. Малыша выходили в центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. После его неоднократно пытались выпустить в Ладожское озеро, но нерпёнок постоянно возвращался к людям. Поэтому ему определили место в бассейне под присмотром зоологов в посёлке Солнечное.