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Онищенко сравнил модификацию генома человека с ядерным оружием

Общество

Опыты по модификации генома человека могут как избавить человечество от некоторых болезней, так и привести к страшной трагедии

Онищенко сравнил модификацию генома человека с ядерным оружием
ДНК

Москва, 2 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  Опыты с ДНК человека сопоставимы с испытанием ядерного оружия, заявил первый заместитель комитета по образованию и науке Государственной думы РФ Геннадий Онищенко 30 ноября в интервью «Парламентской газете».

Геннадий Онищенко отметил, что опыты по модификации генома человека могут как избавить человечество от некоторых болезней, так и привести к страшной трагедии. Он сравнил власть над геномом с властью над расщеплённым атомом: эта власть привела не только к получению нового источника электроэнергии, но и к созданию ядерного оружия.

Онищенко напомнил, что в России действует мораторий на проведение экспериментов с генами человека.

«Прежде чем проводить такие опыты, нужно создать механизмы по контролю над экспериментами и его результатами, нужны чёткие правила, нужно просчитать все риски от таких действий», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее китайский учёный Хэ Цзянькуй заявил, что редактировал геном двух девочек-близнецов, рождённых несколько недель назад.

Власти КНР назвали этот случай «крайне отвратительным» и приостановили исследовательскую деятельность всех лиц, причастных к этому случаю.

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Генетика
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