Автомобилистов Москвы призывают быть внимательней на дорогах

Москва, , 12:58 — REGNUM Быть внимательней и осторожней на дорогах призвал московских водителей Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы 2 декабря в своём официальном аккаунте в Twitter.

ЦОДД обращает внимание водителей на возможное образование гололедицы в результате снегопада в Москве и напоминает, что при ухудшении погодных условий увеличивается и вероятность возникновения ДТП.

В связи с этим ЦОДД призывает соблюдать осторожность на дорогах и ездить как можно аккуратнее, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Ранее синоптики предупреждали о небольшом морозе и выпадении до 5 мм осадков в виде снега в Москве 2 декабря.

Также в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы.

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