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В аэропортах Москвы и Подмосковья задержано или отменено более 20 рейсов

Общество

Причины отмены и задержки рейсов не указываются

В аэропортах Москвы и Подмосковья задержано или отменено более 20 рейсов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Шереметьево

Москва, 2 декабря 2018, 12:19 — REGNUM  В аэропортах Москвы и в подмосковном городе Жуковский отменено или задержано 22 авиарейса. Об этом 2 декабря сообщает портал «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, ещё четыре отменены, в «Шереметьево» три авиаборта вылетят с задержкой. В «Домодедово» задержаны сразу семь рейсов, пять отменены.

В подмосковном «Жуковском», согласно данным онлайн-табло, были задержаны три авиарейса.

Причины изменений в авиарасписании не приводятся. Напомним, что подобная информация доводится до сведения пассажиров непосредственно в аэропорту в визуальной или акустической форме.

Стоит отметить, что ранее в Москве и Подмосковье был введён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы.

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Авиаперевозки
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