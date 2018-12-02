Ассоциация игровых разработчиков призвала договориться о монетизации игр

Торонто, Канада, , 11:53 — REGNUM Разработчики видеоигр должны выработать единые правила при продаже случайных предметов, заявила глава Международной ассоциации разработчиков игр Джен Маклин в открытом письме.

Маклин считает, что если разработчики не урегулируют использование «лутбоксов» для монетизации игр, то этим займутся государственные службы.

«Лутбоксы» являются набором случайных игровых предметов, которые могут покупаться пользователями различных онлайн игр. При таких покупках игроки не знают, что именно получат, поэтому такая форма монетизации рискует быть приравненной к азартным играм.

Глава ассоциации разработчиков отметила, что расследования в отношении подобных случаев уже ведутся в США и Бельгии, а в Нидерландах в законодательном порядке установлен ряд ограничений.

Маклин предложила разработчикам отказаться от рекламы «лутбоксов» детям и чётко прописывать вероятность выпадения тех или иных предметов.