Уральский «гомосексуальный» скандал в школе дошёл до Москвы

Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM Уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой на «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних в школе № 115 пожаловался глава общественного движения Свердловской области «Доброволец» Алексей Коршунов. Он считает недостаточным вмешательство в ситуацию уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

«Плакаты с рисунками вывесили в коридоре школы, что от увиденного привело многих родителей учеников в ужас. На плакатах были нарисованы радуга с цветами флага ЛГБТ-сообщества, также имелись рисунки с изображением однополых пар под названием «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию и расу, мы по-своему уникальны». Разразился большой скандал, родители требовали убрать это безобразие со стены. Также коллектив родителей просили немедленного пояснения от директора школы, и пытались достучаться до администрации города Екатеринбурга», — цитирует заявление активистов «Накануне.ru».

Более того, Алексей Коршунов уточнил, что, по его мнению, Игорь Мороков, через заявления в СМИ встал на защиту школы, заявив, что пропаганды гомосексуализма на рисунках нет, при этом экспертизы проведено ещё не было.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился 28 ноября в школе № 115 города Екатеринбурга, в которой состоялся конкурс детских рисунков «Толерантный мир». В СМИ появилась информация о том, что на всеобщее обозрение были выставлены работы, на которых изображены однополые пары мужчин и женщин, а одна из работ снабжена подписью: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны».

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Данное событие вызвало возмущение среди родителей и пользователей социальных сетей. По факту проведения конкурса и появления на нём подобных рисунков были организованы проверки полицией и прокуратурой.

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