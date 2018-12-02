Таиландский пляж оккупировали сотни акул

Бангкок, , 10:19 — REGNUM Сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Об этом сообщил телеканал AFR.

Пляж пользовался огромной популярностью у туристов ещё и потому, что здесь снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо в главной роли.

Сейчас пляж для туристов закрыт, а в прибрежных водах появились сотни небольших рифовых акул. Зоологи утверждают, что особи пока ещё молодые, их длина всего около метра, когда взрослые акулы этого вида достигают и двухметровой длины.

Появление акул очень положительно было воспринято экологами, которые ранее говорили о нарушении экологии в районе пляжа и исчезновении рифовых акул, для которых пляж был естественным местом их обитания.

Напомним, что пляж Майя был закрыт полгода назад по настоянию защитников природы. Они пришли к выводу, что наплыв туристов привёл к нарушению экологического баланса в водах острова Пхи-Пхи-Ле и разрушению расположенных в окрестностях кораллов, а также к исчезновению некоторых видов морских животных и рыб.

Ранее сообщалость о разработке властями Таиланда планов по борьбе с загрязнением Мирового океана и выделении денежных средств на эти цели.

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