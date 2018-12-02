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Ушёл из жизни американский актёр Кен Берри

Общество

Кен Берри скончался на 86-м году жизни

Вашингтон, 2 декабря 2018, 09:53 — REGNUM  На 86-м году жизни скончался американский актёр и танцор Кен Берии. Об этом 2 декабря сообщил The Hollywood Reporter, ссылаясь на его экс-супругу

Бывшая супруга Кена Берри Джеки Джозеф-Лоуренс написала о его смерти на своей странице в Facebook 1 декабря. Причина смерти, а также информация о времени и месте погребения не сообщается.

Кен Берри родился в 1933 году в Иллионойсе. Известность как актёр он получил в шестидесятые годы, после ряда ролей в ситкомах.

Широкой публике Кен Берри известен по его ролям в таких сериалах, как: «Шоу Энди Гриффита», «Лодка любви», «Кот из космоса» и «Новые приключения Бэтмена». Всего актёр снялся в 75 фильмах.

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