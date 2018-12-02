Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире

Абу-Даби, , 09:12 — REGNUM Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital.

Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта.

Паспорт ОАЭ, дающий возможность безвизового посещения 167 стран, возглавил этот рейтинг.

Вторую и третью строчку поделили паспорта Сингапура и Германии, дающие право на въезд в 166 стран.

Паспорт Российской Федерации занял 38 строчку. Граждане России могут посещать в безвизовом режиме 116 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре вступило в силу решение о взаимной отмене визового режима между Россией и Ямайкой.