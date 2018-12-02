В Индии разрешено использование беспилотников в коммерческих целях

Нью-Дели, , 09:01 — REGNUM Запрет на использование беспилотников негосударственными структурами в Индии снят. Министерство гражданской авиации Инции открыло онлайн-регистрацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для частных лиц на специальном портале. Об этом 2 декабря сообщает телеканал NDTV.

До этого в стране было запрещено любое испоьзование БПЛА негосударственными структурами. Запрет касался и туристов, желающих сфотографировать окрестности с воздуха. Все, пытавшиеся использовать беспилотник, задерживались полицией с конфискацей БПЛА.

Теперь запрет снят, в первую очередь, на так называемые мультикоптеры — беспилотники вертолётного типа.

Как пояснило министерство гражданской авиации, граждане обязаны регистрировать свои БПЛА с указанием владельца и того, кто будет пилотировать аппарат. Каждому аппарату будет выдан идентификационный номер и лицензия. Лицензия будет платная, её стоимость будет зависеть от типа аппарата.

Для мультикоптеров грузоподъёмностью до 250 грамм предусмотрена разовая регистрация, владельцы аппаратов большей грузоподъёмности будут обязаны сообщать на портале о каждом вылете, а БПЛА грузоподъёмностью свыше двух килограмм ещё и должны будут предоставить заранее план полёта.

Кроме того, территория страна будет поделена на зоны и будут предусмотрены области, куда полёт БПЛА будет запрещён.

Все эти нововведения касаются только граждан Индии. Иностранным гражданам на территории страны пользоваться беспилотниками по-прежнему запрещено.

Стоит отметить, что БПЛА активно использовались министерством обороны Индии для ведения разведки в воздушном пространстве. Так, например, военные Пакистана не раз сообщали о ликвидации беспилотников, якобы, принадлежащих Индии и ведущих разведку в воздушном пространстве Пакистана. Индия данные инциденты не коментировала.