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РПЦ согласилась с введением в школе уроков сексуального просвещения

Общество

Преподавание подобной темы должно быть целомудренным

Москва, 2 декабря 2018, 08:27 — REGNUM  Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион считает, что школьникам нужно рассказывать о сексе и его опасностях, но говорить об этих вещах необходимо целомудренно и не превращать подобные уроки в развращение детей. Соответствующее заявление Илларион сделал в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Ведущая программы попросила Илариона прокомментировать итоги социологического опроса Всероссицского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому, до 60% российских родителей поддерживают введение уроков сексуального просвещения в школах.

«Я думаю, детям нужно что-то рассказывать, не только о сексе, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью, с неразборчивостью в связях, в том числе с опасностью заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями… Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

При этом он подчеркнул, что уроки сексуального просвещения в школах необходимо вводить не с младшего школьного возраста, а когда появляются первые риски. При этом преподавание данной тематики должно осуществляться целомудренно, чтобы уроки сексуального просвещения не превращались в развращение детей.

Иларион напомнил, что очень часто в других странах подобные уроки превращаются в навязывание детям определённых стереотипов, «которые сегодня являются едва ли не господствующими в западном обществе»

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Школьный секспросвет в России
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