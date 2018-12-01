Москва, , 18:19 — REGNUM Рок-группа «Аквариум» перенесла тур по Украине с декабря 2018 года на более поздний срок. Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Борис Гребенщиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"По причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас (в декабре) не может состояться, — написал Гребенщиков. — Надеемся, что … мы вернёмся к вам».

При этом лидер рок-группы добавил, что концерты «Аквариума» переносятся на более «разумное время», а не отменяются. По его словам, выступление коллектива на Украине может состояться в июне 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2018 г. власти Украины запретили въезжать в страну всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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