В Калужской области за 10 лет из аварийного жилья расселено 12 тыс. человек

Калуга, , 17:58 — REGNUM В Калуге состоялось совещание, на котором рассматривались вопросы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, председатель совета директоров компании «Комфортный город» Оганес Оганян, члены регионального кабинета министров, руководители профильных учреждений и ведомств.

Глава региона Анатолий Артамонов отметил, что с 2008 по 2018 годы на территории области из аварийного жилищного фонда расселено 12 тысяч человек, финансирование работ составило около восьми миллиардов рублей.

«В области проведена колоссальная работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — подчеркнул Артамонов.

По мнению калужского губернатора, «программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда — самая успешная программа, которая когда-либо объявлялась». «Жесткие требования ее исполнения, установленные Фондом, позволили ее так эффективно реализовать», — сказал он.

Учитывая опыт реализации программы, глава региона предложил рассмотреть возможность внесения некоторых изменений в законодательство о торгах, которое позволит ускорить темпы строительства для граждан — участников программы.

«Рассчитываем, что накопленный опыт позволит и дальше успешно реализовывать эту программу, — сказал он. — В области сформирован реестр аварийных домов на следующий период. До 2025 года нам предстоит расселить 4570 человек, ликвидировать 2160 непригодных для жилья помещений».

По словам генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина, в предыдущие годы пропорция финансирования для Калужской области составляла 50% из федерльного бюджета и 50% из регионального, теперь установлено соотношение 96% процентов из федерального и 4% из регионального.

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