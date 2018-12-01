Суббота, 1 Декабря 2018 года
18:20:20 МСК

В Калужской области бухгалтер интерната присваивала пенсии постояльцев

Общество

Суд признал женщину виновной в совершении вменяемых преступлений и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно

2
В Калужской области бухгалтер интерната присваивала пенсии постояльцев
Иллюстрация: Internat-zhz.ru
Жиздринский психоневрологический интернат

Калуга, 1 декабря 2018, 16:58 — REGNUM  В Калужской области районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению должностного лица Жиздринского психоневрологического интерната за совершение 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как сообщила 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, судебным следствием установлено, что осужденная, будучи бухгалтером Жиздринского психоневрологического интерната используя свое служебное положение, в течение 2016−2017 годов присваивала вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и социального обслуживания граждан, находящихся на обеспечении в интернате на общую сумму, превышающую 150 тыс. рублей.

Факт противоправных действий подсудимой был выявлен по материалам прокурорской проверки, направленной в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Суд признал женщину виновной в совершении вменяемых преступлений и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Читайте также: Бывший зам новгородского экс-губернатора арестован по делу о хищениях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить