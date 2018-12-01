В Калужской области бухгалтер интерната присваивала пенсии постояльцев

Калуга, , 16:58 — REGNUM В Калужской области районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению должностного лица Жиздринского психоневрологического интерната за совершение 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как сообщила 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, судебным следствием установлено, что осужденная, будучи бухгалтером Жиздринского психоневрологического интерната используя свое служебное положение, в течение 2016−2017 годов присваивала вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и социального обслуживания граждан, находящихся на обеспечении в интернате на общую сумму, превышающую 150 тыс. рублей.

Факт противоправных действий подсудимой был выявлен по материалам прокурорской проверки, направленной в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Суд признал женщину виновной в совершении вменяемых преступлений и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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