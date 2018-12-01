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На Рождество в поездах Польши можно будет исповедаться

Общество

Специальные исповедальни будут организованы в поездах на юго-востоке Польши

На Рождество в поездах Польши можно будет исповедаться
Джузеппе Мольтени. Исповедь. 1838

Варшава, 1 декабря 2018, 16:27 — REGNUM  Пезда, в которых будут открыты специальные исповедальни, начнут курсировать на Малопольской железной дороге в Польше. Об этом сообщает польское издание Gazeta Krakowska.

Руководство железной дороги сообщило, что поезда, в которых пассажирам можно будет исповедаться прямо в пути, будут запущены с 21 по 24 декабря текущего года.

В ближайшее время гражданам будет предоставлена информация, в каких конкретно поездах можно будет пройти обряд исповеди, кто будет его принимать и в каком порядке он будет проходить.

Кроме того, руководство железной дороги выразило надежду, что эта уникальная инициатива встретит одобрение у населения страны, а мобильные исповедальни будут и впредь пользоваться популярнотью у жителей юго-востока Польши, ведь, по статистике, население данного региона достаточно религиозно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении уровня религиозности в Польше. Это показали данные исследований, проводившихся в стране в течение последних восьми лет. При этом число молодых людей, которые совершают молитвы каждый день, меньше среднего показателя по Европе.

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