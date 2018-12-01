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В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Общество

Причина предупреждения — снег и гололедица

В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия
Гололёд в Москве

Москва, 1 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  «Жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области. Об этом 1 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, период предупреждения о «жёлтом» уровне погодной опасности продлится 12 часов, начиная с 21:00 мск.

Предупреждение связано со снегопадом и гололедицей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что температура воздуха в субботу и в ночь на воскресенье в Москве составит от 6 до 8 градусов мороза при юго-восточном и восточном ветре, силой от 5 до 10 м/сек.

Также было отмечено, что самая морозная ночь в сезоне пришлась с 29 на 30 ноября, когда температура воздуха составила 13,2 градуса ниже нуля.

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