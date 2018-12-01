В Испании Винни-Пух стал «нелегалом» на время визита в страну главы КНР

Мадрид, , 15:30 — REGNUM Уличных актёров в Мадриде попросили не одеваться в костюм Винни-Пуха во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Испанию. Об этом сообщил испанский новостной канал Telemadrid.

Как сообщили актёры, работающие на одной из людных площадей столицы Испании, полицейские попросили их не появляться в костюме Винни-Пуха, а день приезда китайского лидера и до его отъезда из города.

Сообщается, что подобная просьба связана с, якобы, неоднозначным отношением Си Цзиньпина к персонажу из детского мультфильма. В самом Китае изображение Винни-Пуха подвергают цензуре из-за многочисленных карикатур, подчёркивающих сходство китайского лидера с мультипликационным медведем.

Сравнивать лидера КНР с Винни-Пухом пользователи сети начали в 2013 году, после визита Си Цзиньпина в США, когда в соцсетях Китая был опубликован коллаж с фото прогуливающихся Барака Обамы и лидера Китая рядом с картинкой гуляющих Винни-Пуха и Тигры.

Граждане КНР нашли сходство между главой государства и Винни-Пухом и это сходство стало часто использоваться в сети интернет. Картинку, якобы, начали подвергать цензуре, а далее, по уверению западных СМИ, под цензуру в КНР попало любое упоминание Винни-Пуха.

При этом сам глава КНР не делал никаких официальных заявлений о своём отношении к мультперсонажу.

Стоит отметить, что испанские аналитики и СМИ оценивают визит Си Цзиньпина в Испанию как весьма успешный и плодотворный в плане развития двусторонних отношений.