В Китае введена система вознаграждений за сообщения о нелегальном контенте

Пекин, , 14:19 — REGNUM Кампания по борьбе с нелегальным контентом с помощью денежного поощрения бдительных граждан стартовала в Китае. Об этом 1 декабря сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио‑ и видеопродукцией.

Система поощрения граждан существует уже давно, но теперь власти Китая решили чётко определить, какое вознаграждение будет полагаться в каждом отдельном случае. Это было сделано в целях привлечения большего числа активных граждан к борьбе с нелегальным контентом.

Сумма премии будет, прежде всего, определяться ценностью полученной властями информации и суммой дохода от каждой отдельной публикации материала, если её возможно установить. Если же доход от публикации установить невозможно, то на этот случай предусмотрена фиксированная сумма вознаграждения.

Особое внимание будет уделено публикациям порнографического, непристойного и оскорбительного характера, которые могут повредить моральному и физическому здоровью несовершеннолетних, а также подорвать авторитет государства.

Ранее сообщалось, что в Китае только за первое полугодие текущего года было заблокировано окло 10 миллионов нелегальных публикаций, а также закрыто свыше 62 тысяч сайтов и приложений с непристойным контентом.

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