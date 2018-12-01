Кто прячет проблему архангельского мусора?

Владимир Станулевич, , 13:50 — REGNUM

Из-за бурного обсуждения московского мусора, мусор архангельский ушел в тень. Такое впечатление, что его туда увели люди, десятилетиями имеющие большие деньги на местном мусоре. В надежде, что протест против Шиеса «сольет» и перемены с местным мусором, оставит наши помойки в покое. Супервыгодный бизнес никто не даст на переделку, даже если она в общих интересах. Надо с уважением относиться к людям, борющимся за свои интересы в Рикасихе, но они решают личную, или кооперативную, проблему, а общая проблема с мусором остается. Проблема же с вонючей горой на Объездной в Архангельске и горой поменьше в Северодвинске очевидна.

О ее размерах я спросил бывшего главного архитектора мэрии города Архангельска Дмитрия Яскорского. Ответ — высота горы мусора на Объездной — 18 метров, площадь полигона — 3 километра квадратных. Калькулятор показал 54 млн. метров кубических всякой грязи. Правда по отчетам, которые не любят оглашать архангельские власти, объем хранимого мусора значительно меньше — около 11 млн.кубометров. Даже если калькулятор сильно преувеличил количество мусора, не занижаются ли официальные цифры?

Мало того — расстояние до жилых домов от свалки на Объездной всего 1,2 километра. Вряд ли на таком расстоянии для здоровья полезны полчища крыс, продукты горения пластика и разложения органики. Только в 2017 году свалкой приняты 147 тысяч тонн отходов 4 и 5 класса опасности. Каждое лето водители, проезжающие мимо свалки, закрывают окошечки — чтобы не задохнуться, но никто не задает вопрос: когда это закончится. Неужели тогда, когда гора достигнет 50 метров и обрушится на Объездную?

Не лучше со свалкой в Северодвинске. Этим летом она загорелась, и теперь будет гореть десятилетиями. Что горит и насколько это опасно для городского воздуха, никто не знает — забора проб не делали. На расстоянии 1,2 километра от жилых домов горят 10 млн. кубометров мусора!

О том, что в районах делается на обочинах и чуть отъехав в лес, не хочется говорить. Красивейший 40 метровый обрыв к Двине в Кехте усеян десятками свалок. Не в одной Кехте — почти у каждой деревни есть стыдливо выброшенные горки пакетов — там, здесь, под кустом и в лесу. На дальних окраинах Архангельска такие горки повсеместны, есть они и в центре. Даже по официальным, «причесанным», отчетам в Архангельске 6 несанкционированных свалок, в Северодвинске — 1 (ха-ха, поезжайте по узкоколейке на Белое озеро и полюбуетесь десятками свалок северодвинских дачных кооперативов. Непонятно, почему власти Северодвинска говорят о проблеме с мусором и одновременно изображают, что несанкционированных свалок у них нет), в Приморском районе — 13, в Вельском — 19, в Каргопольском — 18 и так далее. Цифры по некоторым территориям, судя по тому, что видно с дороги, занижены в десятки раз!

Надо выбирать — оставить родной мусор как есть или ситуацию с ним пора менять. Правда, оставить «как есть» не получится. Срок окончания эксплуатации архангельской свалки — 2024 год, а северодвинской — еще 2−3 года. То есть решать придется, только позже и с большей проблемой для людей и экологии.

Понятно, что для прекращения существующей дикости с мусором, только половина которого, по мнению контролеров, доезжает до свалок, надо объединять возможности районов и городов. Понятно, что свалки в Архангельске и Северодвинске надо закрывать и, добившись федерального финансирования, — есть такая строка в бюджете — рекультивировать отравленную землю. Показать пример культурной работы с мусором, в первую очередь, могут Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район совместно.

Каждый имеет право на любой протест в рамках закона, но гора на Объездной или горящая свалка в Северодвинске, дают для него больше поводов требовать от власти решений согласованных с общественностью, а не разговоров.