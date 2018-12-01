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Хошимин признан одним из самых привлекательных направлений для экспатов

Общество

Людей привлекают доступные цены на жилье и низкая стоимость жизни

Хошимин признан одним из самых привлекательных направлений для экспатов
laurelnurse
На дорогах Хошимина

Хошемин, Вьетнам, 1 декабря 2018, 14:33 — REGNUM  Город Хошимин занял четвертое место в 2018 Expat City Ranking, составленном крупнейшим интернет-сообществом людей, живущих, работающих и учащихся за рубежом, InterNations. Рейтинг составлялся на основе мнений более 18 тыс. экспатов о месте своего текущего проживания.

Издание VNExpress сообщает, что доступные цены на жилье и низкая стоимость жизни позволили городу обогнать такие мегаполисы, как Токио (39 место), Сеул (41 место), Шанхай (45 место) и Гонконг (49 место).

Лидером рейтинга стал Тайбей. За ним следуют Сингапур и Панама. Также в десятку вошли Бангкок, Куала-Лумпур, Ахен, Прага, Мадрид и Мускат.

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Зарубежная хроника
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