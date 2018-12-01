Завершено финальное голосование по присвоению аэропортам новых названий

Москва, , 12:32 — REGNUM Голосование по финальной части проекта «Великие имена России» завершилось в ночь на 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

В конкурсе по присвоению аэропортам России имён великих деятелей нашей страны, по данным организаторов, приняли участие около 5 миллионов человек. Наибольшая активность участников отмечалась в последние сутки конкурса.

По предварительным итогам голосования, самое большое количество голосов в Санкт-Петербурге получл Пётр I Великий, аэропорт в Екатеринбурге могут назвать именем Павла Бажова, а в Хабаровске в голосовании лидировало имя землепроходца Евгения Хабарова.

Как сообщает организатор конкурса, подведение окончательных итогов займёт несколько дней, которые необходимы для обработки анкет, поступающих из регионов и окончательного сведения статистики по голосованию. Все победители будет объявлены 4 декабря в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что конкурс по присвоению 47 российским аэропортам имён великих людей России стартовал 11октября по инициативе Российского исторического общества, Общества русской словесности, Русского географического общества, Российского военно-исторического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, особо острая конкуренция в конкурсе возникла за имя Михаила Лермонтова между аэропортами городов Пенза и Минеральные Воды.

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