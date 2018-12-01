Суббота, 1 Декабря 2018 года
15:37:01 МСК

На севере Косово прошли протесты сербского населения

Общество

Работники здравоохранения на севере Косово протестуют из-за введения пошлины 100% на сербские товары, поскольку эта мера привела к нехватке товаров

Приштина, 1 декабря 2018, 13:59 — REGNUM  30 ноября на севере Косово прошли протесты работников здравоохранения против таможенной пошлины, наложенной косовскими властями на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Директор больницы в косовской Митровице Милан Иванович обратился с речью к протестующим. Он назвал введение пошлины в размере 100%, фактически приведшей к прекращению поставок товаров из Сербии и БиГ в Косово, экономическим насилием по отношению к сербскому народу.

«Чтобы разрешить эту сложную ситуацию мы должны стать сплочённее, чем когда-либо прежде».

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», замдиректора дома здоровья на севере Митровицы, Милена Николич, заявила, выступая перед согражданами: «Сегодня Приштина лишила нас элементарных вещей: питания и лекарств, а также права на свободу», … но «любви к Сербии и Косово никогда у нас не отнимут».

Напомним, 20 ноября Косово ввело таможенную пошлину в размере 100% на товары из Сербии и БиГ, заявляя, что применение подобной меры связано с дискриминацией Сербией косовских товаров, непризнанием Косово и препятствием вступлению Косово в международные организации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить