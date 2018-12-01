На севере Косово прошли протесты сербского населения

Приштина, , 13:59 — REGNUM 30 ноября на севере Косово прошли протесты работников здравоохранения против таможенной пошлины, наложенной косовскими властями на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Директор больницы в косовской Митровице Милан Иванович обратился с речью к протестующим. Он назвал введение пошлины в размере 100%, фактически приведшей к прекращению поставок товаров из Сербии и БиГ в Косово, экономическим насилием по отношению к сербскому народу.

«Чтобы разрешить эту сложную ситуацию мы должны стать сплочённее, чем когда-либо прежде».

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», замдиректора дома здоровья на севере Митровицы, Милена Николич, заявила, выступая перед согражданами: «Сегодня Приштина лишила нас элементарных вещей: питания и лекарств, а также права на свободу», … но «любви к Сербии и Косово никогда у нас не отнимут».

Напомним, 20 ноября Косово ввело таможенную пошлину в размере 100% на товары из Сербии и БиГ, заявляя, что применение подобной меры связано с дискриминацией Сербией косовских товаров, непризнанием Косово и препятствием вступлению Косово в международные организации.