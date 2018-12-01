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Обанкротившийся Липецкий завод гусеничных тягачей сохранит производство

Общество

Более 700 сотрудников продолжают работать и получать зарплату

Липецк, 1 декабря 2018, 11:55 — REGNUM  Банкротство «Липецкого завод гусеничных тягачей» (ЛЗГТ), объявленное на днях на основании решения Арбитражного суда Липецкой области, не связано с деятельностью предприятия. Об этом заявило руководство общества с ограниченной ответственностью

Пойти на такие радикальные меры заставила несостоятельность предприятий группы Концерна «Тракторные заводы». Предприятия связаны между собою корпоративными взаимоотношениями, объяснили в руководстве ЛЗГТ.

«Решение о банкротстве было принято с целью сохранить стратегически важное для страны производство и рабочие места. Самое главное, что более семисот сотрудников предприятия продолжают работать и получать зарплату», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор завода Вадим Павлов.

На предприятии заверили, что совместно с руководством администрации региона контролируют все процессы, происходящие вокруг завода. По словам Вадима Павлова, потребность государства в производимой продукции позволяет прогнозировать размещение как экспортных, так и государственных заказов и загрузку мощностей на ближайшие от трёх до пяти лет. Это не только обеспечит работу предприятия, но и сохранит сложившийся на предприятии коллектив.

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Проблемы концерна «Тракторные заводы»
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