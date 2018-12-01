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В гостиничной сети Marriott сообщили об утечке данных 500 млн клиентов

Общество

Хакеры получали доступ к базам дочерней компании сети Marriott с 2014 по 2018 год

В гостиничной сети Marriott сообщили об утечке данных 500 млн клиентов
Globetrotter19
Отель Marriott

Вашингтон, 1 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Администрация американской гостиничной сети Marriott International 30 ноября заявила о хакерской атаке на серверы дочерней компании Starwood Hotels, приведшей к утечке данных 500 млн клиентов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Злоумышленники взломали базы данных Starwood Hotels еще в 2014 году, до того, как компания была выкуплена Marriott International.

В администрации Marriott сообщили, что узнали об уязвимости в системе в сентябре 2018 года. К расследованию инцидента подключились правоохранительные службы США.

Хакеры могли получить доступ к данным 500 млн клиентов, более 300 млн из этих записей включают паспортные данные и номера телефонов. Некоторые записи содержали и информацию о кредитных картах.

В Marriott отметили, что страховые компании помогут гостиничной сети покрыть финансовый ущерб от кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года администрация социальной сети Facebook подтвердила информацию об утечке данных 29 млн пользователей. В Facebook сообщили, что проводят расследование кибератаки совместно с ФБР.

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