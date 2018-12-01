Первый день зимы в Москве будет морозным и бесснежнежным

Москва, , 08:27 — REGNUM Мороз до — 8 градусов ожидется в Москве 1 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, в первый день зимы осадков в столице не ожидается. Прогнозируется небольшая облачность и гололедица.

Ветер днём и ночью будет дуть преимущественно юго-восточный и восточный, силой от 5 до10 м/сек.

Температура воздуха и днём и в ночь на воскресенье составит от 6 до 8 градусов мороза.

Атмосферное давление в субботу составит от 766 до 762 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что ночь в Москве с 29 на 30 ноября стала самой холодной в сезоне. Ночью столбик термометра опустился до — 13,2 градусов. По области были зафиксированы морозы до — 20 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ночь в Москве стала самой холодной за сезон