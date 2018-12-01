Мемуары супруги экс-президента Обамы продолжают бить рекорды продаж

Вашингтон, , 05:23 — REGNUM В США и Канаде в первые две недели продаж мемуаров супруги экс-президента США Барака Обамы Мишель было продано свыше 2 млн экземпляров, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что из 3,4-миллионного тиража уже были проданы более 2 миллионов книг. При этом количество проданных экземпляров в твердом переплете оказалось выше, чем продажи какой-либо другой книги в 2018 году.

В своих мемуарах Мишель Обама рассказывает о ее жизни с мужем, а также о своей неприязни к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября, по итогам первой недели продаж мемуаров Мишель Обамы, было продано более 1,4 млн копий. Отмечается, что только за первые со старта продаж сутки было продано 725 тысяч книг.

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