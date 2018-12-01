Землетрясение на Аляске. Посольство выясняет, не пострадали ли граждане РФ

Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Российское посольство выясняет, не пострадали ли в США российские граждане во время землетрясения на Аляске, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Находимся по данному вопросу в контакте с американскими властями», — отметили в посольстве.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Аляске утром 30 ноября. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и обещали помочь пострадавшим.

Читайте подробнее: Землетрясение на Аляске. Трамп обещал помочь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали 40 афтершоков в течение трех часов после землетрясения. По их прогнозам, повторного землетрясения магнитудой больше 7 не ожидается.

Читайте ранее в этом сюжете: После землетрясения на Аляске зафиксировали 40 афтершоков