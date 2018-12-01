После землетрясения на Аляске зафиксировали 40 афтершоков

Анкоридж, США, , 04:15 — REGNUM Порядка 40 повторных сейсмических толчков зафиксировано на Аляске после недавнего землетрясения, сообщает Центр по наблюдению за землетрясениями.

«Пока мы обнаружили около 40 афтершоков в первые три часа, десять — магнитудой 4 и три — магнитудой более 5», — сообщили в центре.

По прогнозам сейсмологов, вероятность нового землетрясения магнитудой более 7 невелика.

https://twitter.com/AKearthquake/status/1068607491380932608

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Аляске утром 30 ноября. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации: отменены авиарейсы и железнодорожные перевозки.

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