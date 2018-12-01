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Меркель прилетела в Аргентину на обычном самолете

Общество

Правительственный самолет ФРГ сломался

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 04:02 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес на обычном самолете в бизнес-классе. Один из пассажиров авиарейса заметил немецкого политика и опубликовал ее фото на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Меркель из Мадрида в Буэнос-Айрес отправилась пассажирским рейсом компании Iberia из-за поломки «борта №1» Германии. Пассажиры бизнес-класса заметили ее в салоне самолета и сделали несколько фотографий.

https://twitter.com/AGUSAGUERO20/status/1068639391772565504

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Напомним, в настоящее время в аргентинском Буэнос-Айресе проходит саммит G20. В рамках саммита уже прошли встречи стран БРИКС, лидеры которых сделали совместное заявление о неприемлемости односторонних санкций и политики протекционизма в экономике.

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