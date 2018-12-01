На Аляске закрыли аэропорт и приостановили движение поездов

Анкоридж, США, , 02:44 — REGNUM Международный аэропорт Анкориджа (Аляска, США) закрыт, а железнодорожное сообщение приостановлено из-за землетрясения, сообщает Associated Press.

Уточняется, что диспетчерский центр в Анкоридже серьезно пострадал из-за землетрясения. На железнодорожных путях также наблюдаются повреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,2 на Аляске произошло утром 30 ноября. Власти ввели на Аляске режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп обещал не пожалеть средств на помощь пострадавшим.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение на Аляске. Трамп обещал помочь