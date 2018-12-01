Путин – участникам детского фестиваля «Добрая волна»: «Вы – молодцы!»

Москва, , 02:21 — REGNUM Участников гала-концерта Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» поприветствовал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы государства.

В приветственной телеграмме от 30 ноября российский президент отметил, что стартовавший в 2017 году в Казани проект «сумел объединить вокруг своих благородных задач и целей большое число юных участников из разных регионов страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

«Помочь им в полной мере проявить свои способности, обрести уверенность в собственных силах, приблизиться к осуществлению заветной мечты», — отметил Путин.

По его словам, это помогает объединению российского общества «в решении востребованных социальных проблем, сохранению непреходящих духовных, нравственных ценностей, которыми всегда славился наш народ».

«И конечно, важно, что «Добрая волна» позволяет воочию увидеть, насколько богата Россия талантами, как много у нас увлеченных, трудолюбивых ребят, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал — в музыке, искусстве, хореографии, актерском мастерстве», — сказано в обращении.

Президент завершил свое обращение словами «Вы — молодцы!» и поздравил финалистов и победителей «Доброй волны».

Напомним, фестиваль «Добрая волна» проводится при поддержке правительства Татарии и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Одной из целей фестиваля является создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.