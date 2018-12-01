Познер порекомендовал Брилёву отказаться от двойного гражданства

Москва, , 01:55 — REGNUM Журналист Владимир Познер посоветовал ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилёву определиться с гражданством и отказаться от двойного. Свой ответ Брилёв опубликовал на странице в Facebook.

Он заявил, что Познер сам является обладателем трех гражданств — США, Франции и России — и не собирается отказываться от них. Брилёв добавил, что в своих высказываниях Познер разделил себя как журналиста и Брилёва как «руководителя».

Кроме того, телеведущий рассказал, каким образом он получил британское гражданство. Он поведал, что в 1995 году между командировками в Чечню он ездил в Великобританию на курсы BBC, в связи с чем «Вести» предложили ему стать собственным корреспондентом в Лондоне.

Брилёв подчеркнул, что после дефолта 1998 года ему приходилось оплачивать счета корреспондентского пункта со своей зарплаты, в том числе он оплачивал и британские налоги. Он добавил, что за время работы в Лондоне получил привязанность к этой стране.

«И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь», — заключил Брилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября российский телеведущий Сергей Брилёв официально подтвердил наличие у себя британского гражданства и недвижимости в Лондоне.

Он подчеркнул, что приобрел недвижимость на свои легально заработанные деньги. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, наличие двойного гражданства у ведущего одного из центральных телеканалов не является поводом для критики.

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