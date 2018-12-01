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В США скончался известный скульптор Роберт Моррис

Общество

Причиной смерти стала пневмония

Нью-Йорк, США, 1 декабря 2018, 01:39 — REGNUM  В американском Кингстоне (штат Нью-Йорк) 28 ноября на 88-м году жизни скончался скульптор Роберт Моррис, сообщает The New York Times.

По словам его супруги, скульптор скончался в результате пневмонии.

Роберт Моррис родился 9 февраля 1931 года в городе Канзас-Сити. Учился в местном художественном университете, а затем учился в Сан-Франциско.

Изначально он был живописцем, творил в жанре абстрактного экспрессионизма. Его первая выставка скульптур состоялась в 1963 году в Нью-Йорке.

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Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
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