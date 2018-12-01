Землетрясение на Аляске. Трамп обещал помочь

Вашингтон, 1 декабря 2018, 00:59 — REGNUM Американские власти помогут жителям Аляски, пострадавшим при землетрясении, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обращаясь к жителям Аляски, глава США написал:
«Ваше федеральное правительство не пожалеет расходов».
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1068600355225690112
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Аляске 30 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,2. В регионе введен режим ЧС.
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