Суббота, 1 Декабря 2018 года
01:38:21 МСК

Землетрясение на Аляске. Трамп обещал помочь

Общество

«Великим людям Аляски. Вы сильно пострадали»

Вашингтон, 1 декабря 2018, 00:59 — REGNUM  Американские власти помогут жителям Аляски, пострадавшим при землетрясении, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Обращаясь к жителям Аляски, глава США написал:

«Ваше федеральное правительство не пожалеет расходов».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1068600355225690112

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Аляске 30 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,2. В регионе введен режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: На Аляске из-за землетрясения введен режим ЧП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить