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Гидрометцентр предупредил о наступлении самой морозной ночи в Москве

Общество

Столбики термометров в столичном регионе в первую ночь зимы местами опустятся до 22 градусов ниже нуля

Гидрометцентр предупредил о наступлении самой морозной ночи в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Каток в ГУМе

Москва, 30 ноября 2018, 23:04 — REGNUM  В ночь на субботу, 1 декабря, в Московском регионе ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящую ночь столбики термометров в столице опустятся до −15… −17 градусов.

По области в разных районах ожидается −11… −18 градусов, а местами похолодает до — 22 градусов.

В первый день зимы, согласно прогнозу, в Московском регионе ожидается — 6… — 8 градусов, а днём в воскресенье, 2 декабря, потеплеет до −3… −5.

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