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Приставы арестовали имущество экс-главы Иванова

Общество

Арест наложен на недвижимость в Иванове и Плесе

Иваново, 30 ноября 2018, 22:02 — REGNUM  Арест на имущество бывшего главы города Иванова Вячеслава Сверчкова, ранее признанного виновным в получении взятки, наложили судебные приставы.

По информации IvanovoNews, приставы описали квартиру Сверчкова в Иванове, три дома и баню в Плесе, а также катер и автомобиль. Издание также сообщает, что по иску супруги Сверчкова в суде решается вопрос о разделе имущества семьи, чтобы выделить часть, принадлежащую осужденному. Прокуратура инициировала наложение ареста на имущество в качестве обеспечительной меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Вячеслав Сверчков решением суда был признан виновным в получении взятки, ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в 25,5 млн рублей.

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