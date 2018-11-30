На Украине выяснили, какие предприятия сильнее всего загрязняют природу

Киев, , 21:01 — REGNUM «Киевводоканал» стал главным загрязнителем воды на Украине в 2017 году по данным министерства природы Украины, сообщает 30 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, минприроды Украины составило рейтинг «топ-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» по данным 2017 года. Среди предприятий, осуществляющих сброс сточных вод, «главным загрязнителем» оказался «Киевводоканал».

А компания «Арселор Миттал» стала первой среди загрязнителей воздуха на Украине. Также более половины компаний их рейтинга расположены в Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила, что содержание вредных примесей в воздухе украинской столицы превышает допустимые значения в 5−7 раз.

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