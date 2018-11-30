Россия снимает дополнительные требования к проверке рыбы из Фукусимы

Москва, , 20:20 — REGNUM Россельхознадзор с 1 декабря отменяет требования о проведении дополнительных лабораторных исследований рыбы и морепродуктов, поставляемых в Россию из японской префектуры Фукусима. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, как подчеркнули в Россельхознадзоре, поступающая в Россию продукция будет проверяться в режиме усиленного лабораторного контроля на наличие цезия-137, цезия-134 и стронция-90 в порядке, предусмотренном законодательством Евразийского экономического союза.

Напомним, что Россия в марте 2018 года сняла ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из семи префектур Японии, в том числе префектуры Фукусима. При этом условием поставок продукции из Фукусимы было сопровождение её приложением о месте происхождения и результатах её исследования на наличие радионуклидов.

Мощное землетрясение и цунами в Японии в 2011 году спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1», что привело к масштабной радиационной катастрофе.