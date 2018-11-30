Партия Берлускони поддержит законопроект Сальвини о вооруженной самообороне

Рим, , 19:20 — REGNUM Депутаты партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» при рассмотрении в нижней палате парламента законопроекта «Лиги» Маттео Сальвини о легализации вооружённой самообороны проголосуют «за», передает La Stampa в пятницу, 30 ноября.

Ранее однопартийцы Берлускони уже поддержали данный законопроект при голосовании в Сенате (он был принят верхней палатой парламента). Эта поддержка облегчает, но не гарантирует утверждение закона ввиду наличия некоторых разногласий между «Лигой» и второй правящей партией, «Движение 5 звезд».

Как сообщалось ранее, по новой версии вооруженная самооборона в границах собственного дома будет считаться законной в любых обстоятельствах. В то же время часть представителей «Движения» считают, что в тексте должно быть сказано о необходимости «пропорциональности» самообороны реальной опасности.

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