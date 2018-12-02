Звёзды в лесу и мусорный «ад»: подмосковная неделя

Евгений Цоц, , 21:20 — REGNUM

Московскую область вновь раскроили и будут сшивать по лекалам административной реформы. На этот раз Звенигород превращается в частичку Одинцово. Реформаторы могут праздновать победу — публичные слушания пройдены, а оставшиеся процедуры, скорее, формальность. Настроение губернатору Андрею Воробьёву может испортить разве что актёр Иван Охлобыстин, намекнувший, что если в лесах области не уберут мусор, он сам придёт наводить порядок. И не один, а позовёт с собой знаменитостей из телевизора. Тем временем криминальные сводки СМИ наполнены «бомбами» из Подмосковья — то жена начальника полиции попадёт в ДТП с погибшими, то тренер необоснованно проявит жестокость к воспитаннику, то полицейский нападёт с ножом на сотрудника прокуратуры.

Звенигород растворяется в Одинцово

Административная реформа Московской области, которая многим экспертам кажется бессмысленной тратой усилий, средств и нервных клеток жителей, с размахом шагает по региону. Уже давно стали единым целым Железнодорожный и Балашиха, Юбилейный и Королёв. Теперь Звенигород, исторический город на берегу Москвы-реки, сливается с Одинцовским районом. Согласны с этим далеко не все, но главное препятствие для чиновников в виде публичных слушаний пройдено 28 ноября. Пусть в жаркой обстановке и спорах, но нужная галочка поставлена. И уже на следующий день депутаты Звенигорода, будто солдаты, дисциплинированно одобряют объединение большинством голосов.

В новую административную единицу, Одинцовский городской округ, войдут и образования Одинцовского района. Многие уже согласились, и, можно не сомневаться, очередное укрупнение состоится.

Звенигород отличается от прочих точек на карте, над которыми колдуют реформаторы, уникальным историческим наследием. Это один из старейших городов Подмосковья, основан ещё в XII веке. В нём произошло множество заметных событий русской жизни ранних веков, есть самобытные достопримечательности. Оказавшись в окружении Одинцовского района, он сохранял особый статус и магию, но войдя в состав Одинцова, сможет ли себя уберечь?

Охлобыстин и Воробьёв

Острота мысли иногда находит путь в казалось бы безвыходных ситуациях. Известный актёр Иван Охлобыстин придумал способ рассказать губернатору Московской области Андрею Воробьёву о проблеме, которая беспокоит не только жителей Подмосковья, но и москвичей — захламлённом состоянии лесного массива. Причём сделал это в программе, где критика не по формату, — на прямой линии 29 ноября. И сам Охлобыстин, по всей видимости, выступал в роли положительного для власти героя — хвалил новый завод по переработке мусора в Зарайске.

Но когда пошло не по сценарию, ведущая побледнела, а Воробьёв нервно заулыбался. Охлобыстин сообщил подмосковному губернатору, что живёт в Москве, где «пригляда больше».

«Подмосковье страдало. Было много скандалов со свалками, людей понять можно», — отметил он.

И предложил провести экологическую акцию по уборке лесов, созвать на неё знаменитостей, вызвавшись сам с семьёй принять участие в мероприятии.

Он предположил, что такая акция многим понравится. Для примера описал ситуацию, как с детьми приедет на природу с мусорными пакетами и нагрузит в машину 6−8 мешков.

«Хорошо бы сделать флеш-моб, народный флеш-моб», — предложил актёр.

Андрею Воробьёву ничего не оставалось, кроме как ответить согласием на деликатную иронию актёра. Флеш-моб с участием знаменитостей по уборке подмосковных лесов поставит клеймо позора на подмосковном губернаторе. Каждое фото в Instagram предательски и с укором забликует на репутации главного хозяйственника региона, не сумевшего самостоятельно навести порядок. И Охлобыстин, и Воробьёв это понимают.

Мусорный «ад»

Впрочем, даже подмосковные чиновники начинают говорить правду об экологии, когда на них не лежит груз ответственности. Например, когда можно рассуждать о прошедшем времени, которое уже не вернётся и не опасно.

Так, глава городского округа Кашира Алексей Спасский назвал «адом» работу полигона ТБО «Каширский». На объекте в ноябре завершились работы по рекультивации.

По словам Спасского, до закрытия полигона «это действительно был ад».

«Постоянный смог, постоянные горения газа, они жителям Ожерелья не давали никакого покоя. Это была самая острая точка для всего городского округа», — рассказал глава.

Сейчас подрядчик оборудовал вокруг полигона подпорную стенку, мусор накрыли грунтом и геосинтетическим материалом. Также по периметру оборудована дренажная система для сбора фильтрата.

Тишь кабинета на «Матросскую тишину»

Находящийся под арестом бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сменил СИЗО. Его перевели в «Матросскую тишину».

«Мой клиент находится в трёхместной камере, один его сосед обвиняется в мошенничестве, другой проходит по делу о наркотиках. Конфликтов с ними не возникало», — рассказал адвокат Андрей Гривцов.

Шестуну инкриминируют мошенничество, однако его сторонники видят причины преследования в другом — непростых отношениях с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Подмосковье в тени закона

Подмосковная неделя изобиловала происшествиями, мотивы которых не так просто понять. В Наро-Фоминске предан огласке эпизод из тренировки в детской школе единоборств. Запись попала на видео, и хотя сам инцидент случился весной, скандал разразился лишь в конце ноября, когда кадры показали СМИ. Взрослый тренер, возможно, чтобы наказать юного воспитанника, неожиданно ударил его ногой по голове. Сейчас тренера отстранили от работы, задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Электростали сотрудник полиции в здании городской прокуратуры напал с ножом на работника надзорного округа. Мужчин разняли. Что подвигло полицейского на проявление вооружённой агрессии сейчас пытаются выяснить. Нападавший отказался давать показания.

На минувшей неделе выяснилось, что участницей громкого ДТП, случившегося 17 октября на Старом Симферопольском шоссе, в котором погибли пять человек, оказалась супруга начальника полиции Подольска. Тогда внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» протаранил стоявший минивэн «Мицубиси». У машины лопнуло колесо. «Мицубиси» всмятку, четверо пассажиров погибло на месте, ещё один в больнице. После огласки водителю «Тойоты» предъявили обвинение, женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Получило продолжение дело о гибели актёра Дмитрия Марьянова 15 октября 2017 года в подмосковной Лобне. Предъявлено обвинение директору реабилитационного центра «Феникс», где лечился деятель культуры.

«По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту», — сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

В СК отметили, что от Марьянова медикам поступали жалобы на плохое самочувствие. Пациент имел показания для срочной госпитализации, однако «скорую» ему не вызывали, тем самым лишив квалифицированной помощи.

Директора обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.