Сальвини: в Италии будут выходить на пенсию при 41 годе стажа

Рим, , 19:07 — REGNUM С февраля 2019 года граждане Италии будут выходить на пенсию согласно «правилу 100», но конечная цель правительства — введение правила о выходе на пенсию после 41 года стажа, заявил в интервью Sky Tg 24 в пятницу, 30 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини.

С 2012 года пенсионный возраст в Италии рассчитывается по сложной схеме и составляет в среднем 67 лет. «Правило 100» предполагает, что на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, возраст которого не менее 62 лет, а стаж — не менее 38 лет.

Введение нового правила — о выходе на пенсию при 41 годе стажа — может быть введено в конце срока полномочий нынешнего правительства, то есть в 2023 году, сказал Сальвини.

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